Berlusconi chiede a due ragazze di abbassare la mascherina per vederle in viso. Poi commenta così – Video (Di sabato 20 febbraio 2021) Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Silvio Berlusconi è stato "sorpreso", a margine della conferenza stampa del main sponsor del Monza Calcio, di cui è proprietario, mentre chiedeva a due ragazze di abbassare la mascherina per vederle in viso. Le due, imbarazzate, lo hanno accontentato. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

