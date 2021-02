Bari | Carrera | “Sarà un Catania aggressivo quello che dobbiamo aspettarci”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alla vigilia del match con il, il tecnico delMassimoha presentato la partita in sala stampa: "Questa squadra è molto disponibile e dimostra di avere cuore e voglia di combattere. Contro il Monopoli hanno dato tutto fino alla fine nonostante le differenze di modulo che hanno aumentato le nostre difficoltà. Andiamo acon diversi assenti ecercare di recuperare i calciatori che sono fuori, aspettiamo buone notizie. Celiento è disponibile, vedremo se ha i novanta minuti. I rossazzurri hanno perso a Terni ma anche se il risultato è pesante la sconfitta non sminuisce il lavoro fatto dalla squadra e dall'allenatore. Ilgioca un buon calcio,una battaglia.un ...

(4 - 3 - 3): Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi Puttini; Lollo, Bianco, Maita; Marras, Cianci, D'Ursi. Allenatore:Conabbiamo condiviso quattro anni a: c'è grande amicizia'. In seguito, Lupo ha detto la sua sulla mancata promozione dei pugliesi nella passata stagione: 'L'anno scorso alè ...Carrera, che ha costruito la sua carriera da calciatore con ... Una buona dose di fiducia che ad un Bari da ricostruire non potrà che far bene.Seconda partita sulla panchina del Bari per Massimo Carrera che proverà a fare bis col Catania dopo la vittoria di misura contro il Monopoli. "Ho trovato una squadra disponibile, che ...