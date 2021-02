“Adesso basta!” Elisabetta Gregoraci perde il controllo e attacca duramente Alfonso Signorini. Ecco com’è andata (Di sabato 20 febbraio 2021) Elisabetta Gregoraci è stata certamente uno dei concorrenti che ha saputo distinguersi in questa caotica edizione del Grande Fratello Vip. L’ex signora Briatore, in effetti, non si è risparmiata all’interno della Casa di Cinecittà e i suoi comportamenti hanno spesso sollevato alcune polemiche da parte dei telespettatori. C’è chi, in effetti, ha saputo apprezzarla e chi invece non ha fatto altro che rivolgerle pesanti critiche. Nonostante, però, ormai sia fuori dall’appartamento più famoso d’Italia, non smette di essere protagonista di alcuni momenti importanti della trasmissione. Proprio durante l’ultima puntata, infatti, non è sicuramente passata inosservata. La sua reazione ha lasciato alquanto perplessi sia il conduttore sia i suoi numerosi fans. Vediamo, quindi, nel dettaglio, che cosa è accaduto. Le aspre parole di ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 20 febbraio 2021)è stata certamente uno dei concorrenti che ha saputo distinguersi in questa caotica edizione del Grande Fratello Vip. L’ex signora Briatore, in effetti, non si è risparmiata all’interno della Casa di Cinecittà e i suoi comportamenti hanno spesso sollevato alcune polemiche da parte dei telespettatori. C’è chi, in effetti, ha saputo apprezzarla e chi invece non ha fatto altro che rivolgerle pesanti critiche. Nonostante, però, ormai sia fuori dall’appartamento più famoso d’Italia, non smette di essere protagonista di alcuni momenti importanti della trasmissione. Proprio durante l’ultima puntata, infatti, non è sicuramente passata inosservata. La sua reazione ha lasciato alquanto perplessi sia il conduttore sia i suoi numerosi fans. Vediamo, quindi, nel dettaglio, che cosa è accaduto. Le aspre parole di ...

bordomichele : Il numero dei contagi non offriva alternative a @robersperanza sugli impianti sciistici. Servono ancora cautela e r… - EgidioOnofrio : -Il reddito di cittadinanza è una misura di integrazione del reddito' volta ad aiutare chi si trova 'MOMENTANEAMENT… - Lolo00073248 : Facciamola finita, ogni volta che Stefania è in nomination continuate a dire tanto esce. le percentuali nn le sa ne… - vam237 : @carlosibilia Se abbandonate anche @virginiaraggi è Finita ? !!! Tornate alle vostre vite Civili !!! Adesso Basta !!! - brekbia : RT @mello_sola: Non solo è convinta di avere ragione e si atteggia da diva quando dovrebbe solo chiedere scusa per tutto quello che ha fatt… -