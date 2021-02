Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA ED AURELIA IN CARREGGIATA ESTERNA, USCITA OBBLIGATORIA MONTESPACCATO MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE SUCTE CASILINA ENINA PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...