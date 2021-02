Vaccini, l’immunologa Viola: “L’Italia non è in ritardo, siamo in linea con il resto d’Europa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’Italia non è in ritardo con le vaccinazioni ma perfettamente in linea con il resto d’Europa”. Se in apparenza, secondo il racconto di alcuni giornali e tv, la campagna di vaccinazione sarebbe al palo, l’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, smentisce su Twitter questa narrazione e ricorda un aspetto cruciale: “Tutta l’Europa è in ritardo perché non produce Vaccini e dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno momento così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato”. In altre parole, se l’Ue non ha a disposizione abbastanza fiale, L’Italia con quelle che riceve non può fare più di così. I giornali descrivono da giorni quello che sarebbe urgente un intervento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “non è incon le vaccinazioni ma perfettamente incon il”. Se in apparenza, secondo il racconto di alcuni giornali e tv, la campagna di vaccinazione sarebbe al palo,dell’università di Padova, Antonella, smentisce su Twitter questa narrazione e ricorda un aspetto cruciale: “Tutta l’Europa è inperché non producee dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno momento così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato”. In altre parole, se l’Ue non ha a disposizione abbastanza fiale,con quelle che riceve non può fare più di così. I giornali descrivono da giorni quello che sarebbe urgente un intervento del ...

