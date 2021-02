Vaccini e non solo. Stefanini legge il primo G7 di Biden e Draghi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piacere, Joe Biden. Parte così, con un G7 versione Zoom, il primo incontro ufficiale del nuovo presidente degli Stati Uniti con i leader delle grandi democrazie occidentali. Boris Johnson, Yoshihide Suga, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen. E poi un altro esordiente, che esordiente in fondo non è: Mario Draghi, ex presidente della Bce, oggi premier tecnico-politico arrivato a Roma da Francoforte. Vaccini, Vaccini, Vaccini. È la parola chiave che percorre dal primo all’ultimo minuto la videoconferenza. Non solo parole, ma fatti: la von der Leyen annuncia che il raddoppio del contributo Ue, da 500 milioni a 1 miliardo di euro, a Covax, l’agenzia internazionale per la distribuzione dei Vaccini. Che ora, ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piacere, Joe. Parte così, con un G7 versione Zoom, ilincontro ufficiale del nuovo presidente degli Stati Uniti con i leader delle grandi democrazie occidentali. Boris Johnson, Yoshihide Suga, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Justin Trudeau, Ursula von der Leyen. E poi un altro esordiente, che esordiente in fondo non è: Mario, ex presidente della Bce, oggi premier tecnico-politico arrivato a Roma da Francoforte.. È la parola chiave che percorre dalall’ultimo minuto la videoconferenza. Nonparole, ma fatti: la von der Leyen annuncia che il raddoppio del contributo Ue, da 500 milioni a 1 miliardo di euro, a Covax, l’agenzia internazionale per la distribuzione dei. Che ora, ...

