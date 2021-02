Uomini e Donne, oggi in onda la scelta di Sophie, ecco chi ha scelto (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uomini e Donne 2021, oggi la scelta di Sophie Codegoni, ecco chi ha scelto tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. (VIDEO) Nella puntata di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, Uomini e Donne era completamente dedicato alla scelta di Sophie Codegoni, che per l’occasione ha anche ricevuto una chiamata dalla madre che non vede di presenza ormai da mesi. Sophie ha iniziato la sua avventura all’interno del programma a inizio stagione e oggi è chiamata a scegliere tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Tra i due Giorgio è quello che è arrivato dopo all’interno del programma, visto che Sophie stava già conoscendo ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 febbraio 2021)2021,ladiCodegoni,chi hatra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. () Nella puntata di, venerdì 19 febbraio 2021,era completamente dedicato alladiCodegoni, che per l’occasione ha anche ricevuto una chiamata dalla madre che non vede di presenza ormai da mesi.ha iniziato la sua avventura all’interno del programma a inizio stagione eè chiamata a scegliere tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Tra i due Giorgio è quello che è arrivato dopo all’interno del programma, visto chestava già conoscendo ...

