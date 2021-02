Un’iniezione ci salverà Io vaccino la bellezza | Leone ricorre al mito di Apollo per sconfiggere la pandemia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’artista Pepperealizza un’opera per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di vaccinarsi per arginare lache sta paralizzando il mondo. “Iola”: è così che, a partire daldiguarda il nostro tempo e, attraverso l’arte e l’azione che l’artista demiurgo opera, tramite misterico artifizio, genera salvezza, genera visione di coscienza e conoscenza, promuovendo l’atto in grado di salvare l’umana gente: vaccinarsi. In tempo die nuova crescita dell’emergenza sanitaria, l’opera dipone una pausa di riflessione. Le siringhe, che al loro interno contengono alchemico elisir di scienza, policromatico, rimando metaforico alla globalità cui ci ha messi di fronte il ...