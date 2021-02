Un anno di pandemia, il documentario di Sky TG24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, il documentario ‘Mai più come ieri' che Sky TG24 manda in onda da questa sera alle 19, in occasione dell'anniversario della pandemia da Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all'interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l'esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un avvenimento epocale come quello che stiamo vivendo può averci regalato. Dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, il‘Mai più come ieri' che Skymanda in onda da questa sera alle 19, in occasione dell'anniversario dellada Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all'interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l'esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un avvenimento epocale come quello che stiamo vivendo può averci regalato. Dal ...

