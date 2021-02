Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

montaggi varianti mezza Italia si avvia verso la zona arancione da scuola dei dati del monitoraggio dell'istituto superiore di sanità torna appendere sulle regioni che oggi conosceranno il colore che verrà assegnato loro a partire da domenica il rischio neanche tanto remoto che mezza Italia possa ridiventare arancione anche se sono in molti governatori Lazio friuli-venezia Giulia Piemonte Lombardia che si affretto ad anticipare i dati annunciando di essere in regola per in giallo Corte dei Conti cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario la cerimonia di insediamento del presidente della Corte presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella il presidente del Senato della camera Elisabetta casellati è fico è il premier Mario Draghi