Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 07 | 10

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 19 febbraio Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio anche la camera approva la fiducia al Governo draghi 535 voti a favore 56 contrari 5 astenuti si spacca il MoVimento 5 Stelle 16 94 l’estensione oltre 14 assenti Di Maio di mia zia la fiducia fosse sostenuto anche dagli scritti oggi la riunione del comitato dei probiviri pentastellati sul tavolo proprio la decisione sulle espulsioni dal Movimento di parlamentari che hanno votato contro draghi a te Sì oggi dati covid dell’istituto superiore di sanità che decreteranno i prossimi colori delle regioni mezza Italia rischia arancione da domenica rosso l’Abruzzo mentre l’altra volta avrebbe i numeri come prima regione Bianca il tasso di positività Nazionale sarà il 48 per 100 altri 347 decessi il fai da te delle regioni sui vaccini la procura di Perugia in via in asta ...

ANCONA - Il giorno del giudizio. Oggi le Marche sapranno con certezza se i dati sul contagio da Covid 19 si tradurranno in uno scivolamento verso la zona arancione, oppure - come spera la Regione - ...ANCONA - Domani scatta il V - day per gli over 80 - ancora autosufficienti - delle Marche in 15 punti vaccinali dislocati nelle varie province. Ma attualmente in Regione solo l'1,86% di chi si è ...Tornano i dehors, solo con qualche regola in più. In undici aree, tra cui Duomo, Castello, Arco delle Pace, Colonne e Sant’Ambrogio, sarà richiesto un parere preventivo delle Belle Arti. Già 152 nuove ...L'amministrazione Biden apre al dialogo con l'Iran. Alla vigilia della riunione virtuale del G7, la prima a cui parteciperà il neopresidente americano, il Dipartimento di stato ...