Ufficiale Office 2021 per Windows e macOS | arriverà entro fine anno

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Microsoft ha annunciato le nuove varianti di: LTSC eper uso personale, in arrivol’. La bella notizia è checontinuerà a essere acquistabile come copia unica e non vedrà un aumento di prezzo....

Microsoft ha annunciato le nuove varianti di Office: LTSC e Office 2021 per uso personale, in arrivo entro l'anno. La bella notizia è che Office 2021 continuerà a essere acquistabile come copia unica ...
Office 2021 arriverà entro fine anno e permetterà di acquistare una licenza perpetua senza appoggiarsi a Microsoft 365.