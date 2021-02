Traffico Roma del 19-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverdebentrovato nuovo aggiornamento da Simone Cerchiara chiusa a causa di un incidente la tangenziale est all’altezza della nuova galleria tangenziale chiusa verso la Nomentana e la sala inevitabili ripercussioni per ilche da San Giovanni procede verso la Tiburtina e ripercussioni per chi si trova sulla tratto Urbano della A24 congestionato ilaltra strada conmolto intenso in questo momento è l’autostradaFiumicino verso il viadotto della Magliana ai lavori si aggiunge un incidente lunghe code da Parco de’ Medici al viadotto perintanto chiude verso la via Appia in via di Tor Carbone in via di torricola sulla Appia Pignatelli incolonnamenti all’altezza di via dell’Almone sulla viale Marconi e rallentamenti tra la via Cristoforo ...