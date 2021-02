Traffico Roma del 19-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna all’altezza dell’uscita di Montespaccato Al momento ilbloccato e ci sono incolonnamenti a partire dall’uscita Trionfale Ottavia tutto ilche viaggia in carreggiata esterna proveniente Quindi da stare a casa si è fatto uscire allo svincolo di Montespaccato inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità adiacente e per curiosi si sono formate Code in carreggiata interna dal Aurelia a Montespaccato in direzione quindi Cassia nella zona di San Giovanni da qualche giorno e cambia ...