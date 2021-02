Supplenze | posso inviare domanda di messa a disposizione anche per classi di concorso per cui non ho titolo?

(Di venerdì 19 febbraio 2021): numerosi aspiranti, "ingabbiati" indida cui non riescono ad avere un incarico, sono disponibili a spostarsiin altre province. Come viene valutato nelle GPS Graduatorie provinciali e di istituto per le, l'eventuale servizio svolto senza? L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze posso

Orizzonte Scuola

Leggi Graduatorie terza fascia ATA:presentare domanda sia per collaboratore scolastico che ... avere chiaro sin da ora se si sceglie una provincia nella quale si aspira adi qualsiasi ...Dovetrovare ulteriori informazioni? Come si diventa insegnanti di ruolo ?' Il D. Lgs. 59/... come si svolgeranno? E le assunzioni? In attesa del prossimo concorso è possibile Svolgere...NoiPA: è online il cedolino dello stipendio di febbraio. L'accredito verrà invece effettuato la prossima settimana, martedì 23 febbraio ...Svolta nella campagna vaccinale in Emilia Romagna con l’utilizzo del vaccino Astrazeneca. Anche grazie all’accordo raggiunto con i medici di Medicina generale. Da lunedì, infatti, potranno ricevere il ...