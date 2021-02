Splatoon 3 | Nintendo assume level designer

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La Grande N è a caccia di, e una delle mansioni proposte dascatena la speculazione dei fan in attesa di3 Abbiamo parlato relativamente poco di3, ovvero l’ordigno conclusivo dell’ultimoDirect, ma ora che sappiamo dell’esistenza del gioco uno dei motivi per cui non arriverà prima del 2022 è improvvisamente chiaro: la Grande N sta ancora cercando i. Tuttavia, a stuzzicare l’attenzione dei fan è stata la scelta di parole nel loro annuncio di lavoro, o per la precisione quella presente nel link fornito dal colosso di Kyoto. Il design dei livelli, infatti, si estende anche a quelli “già esistenti”, un contesto molto aperto alle più svariate interpretazioni. I...

NintendoHall : Splatoon 2: il titolo aggiornato alla versione 5.4.0 sui Nintendo Switch europei - NintendoHall : Splatoon 2: il titolo aggiornato alla versione 5.4.0 sui Nintendo Switch europei - SplatoonITA : Nintendo Italia ha riportato su twitter le notizie già pubblicate da Splatoonjp (e da noi subito messe in pagina ??)… - Eurogamer_it : #Splatoon3: tra le novità #Nintendo eliminerà il concetto di gender. - Noemi_249 : RT @SplatoonITA: Questa volta vogliamo comunicarvi una piccola novità inerente al nostro gruppo Facebook Splatoon 3 Italia - Nintendo Switc… -

Ultime Notizie dalla rete : Splatoon Nintendo

Dalla descrizione sul sito ufficialepare chiaro che in Mario Golf: Super Rush ci sarà ... in stile piazza di2 per intenderci. La sua realizzazione però e parsa molto abbozzata e ......96 ( 269,99 )Switch Lite - Corallo - 205,00 ( 219,99 ) Coppia di Joy - Con per Switch - ... U Deluxe - 49,95 ( 59,99 )2 - 51,99 ( 59,99 ) Pokémon Spada - 48,99 ( 59,99 ) Pokémon ...La Grande N è a caccia di level designer, e una delle mansioni proposte da Nintendo scatena la speculazione dei fan in attesa di Splatoon 3.Splatoon 3 potrebbe ripresentare mappe di vecchi giochi di Splatoon in nuove versioni. Splatoon 3 è stato l’ultimo, e forse più inatteso, annuncio del Nintendo Direct di questa settimana. Sebbene i de ...