Spider-Man 2: Tobey Maguire tra problemi di salute e battute "premonitorie"

Una battuta presente in Spider-Man 2, scritta dallo sceneggiatore in tempi non sospetti, riuscì a prevedere i problemi di salute di Tobey Maguire. Nessuno sapeva se Tobey Maguire sarebbe stato in grado di interpretare il ruolo del protagonista di Spider-Man 2 in quanto l'attore, prima dell'inizio delle riprese, aveva iniziato a soffrire di forti dolori alla schiena che, almeno secondo i produttori, avrebbero potuto compromettere la sua performance. Il regista scelse Jake Gyllenhaal, che iniziò immediatamente a prepararsi per la parte, per interpretare Spider-Man al posto di Maguire ma alla fine l'attore decise di riprendere il ruolo, noncurante della sua salute.

