Spezia, Marchizza in ospedale ma è vigile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Paura nello Spezia per l'infortunio subito nei primi minuti da Marchizza, costretto a uscire in barella all'11' del primo tempo della partita al Franchi con la Fiorentina. Il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco aereo con Kouamé ricevendo un colpo alla testa. Subito soccorso, il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto prima di essere trasportato fuori in barella. "A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5', Marchizza ha perso per qualche istante conoscenza. Ora e' tornato vigile ed e' stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale". Con un post suo social, lo Spezia tranquillizza sulle condizioni del suo difensore.caption id="attachment 1096679" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Paura nelloper l'infortunio subito nei primi minuti da, costretto a uscire in barella all'11' del primo tempo della partita al Franchi con la Fiorentina. Il difensore ha avuto la peggio in uno scontro di gioco aereo con Kouamé ricevendo un colpo alla testa. Subito soccorso, il giocatore è rimasto a terra per qualche minuto prima di essere trasportato fuori in barella. "A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5',ha perso per qualche istante conoscenza. Ora e' tornatoed e' stato trasportato ina scopo precauzionale". Con un post suo social, lotranquillizza sulle condizioni del suo difensore.caption id="attachment 1096679" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

BombeDiVlad : ????#Spezia, il comunicato sulle condizioni di #Marchizza ??La nota del club ligure #LeBombeDiVlad #LBDV #News - pinadero50 : Marchizza, infortunio in Fiorentina-Spezia: colpo alla testa, esce in barella | Sky Sport - ItaSportPress : Spezia, Marchizza in ospedale ma è vigile - - LorisFigoli : RT @PPeracchini: Se non la ami quando perde, non amarla quando vince... sono le regole del calcio, si vince e si perde, l’importante è star… - zazoomblog : Marchizza ko: esce in barella in Fiorentina - Spezia - #Marchizza #barella #Fiorentina #Spezia -