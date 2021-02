Scatta un selfie con la moglie incinta | poi la spinge dalla scogliera | voleva incassare i soldi dell’assicurazione

(Di venerdì 19 febbraio 2021)uncon la, poi launcon lain cima a unae poi lagiù uccidendola. Hakan Aysal, 40 anni, ha compiuto il terribile gesto in cima al punto panoramico che si affaccia sulla Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia. LaSemra, di 32 anni eal settimo mese, è morta dopo volo di 300 metri. I fatti risalgono al 2018 ma ora sono emersi nuovi dettagli sull’omicidio della donna e pare che il marito abbia voluto ucciderla per prendere isulla vita. Hakan Aysal è stato ...

Ha scattato una foto con la moglie incinta in cima a una scogliera e poi l'ha spinta di sotto. Hakan Aysal, 40 anni, ha scattato un'ultima foto ricordo delle vacanze davanti al panorama mozzafiato ...La donna ha condiviso due foto che ritraggono il coniuge (potremmo dire ormai ex) mentre siundavanti allo specchio di una camera d'albergo. La donna scrive: "Mio marito mi ha mandato ...Prima lo scatto in posa, sorridenti e spensierati, con alle spalle il panorama della Valle delle Farfalle, incontaminato angolo di paradiso sulla costa egea della Turchia dove si trovavano ...Quello che all’inizio sembrava un terribile incidente in realtà, secondo gli inquirenti, era un omicidio premeditato da parte del marito ...