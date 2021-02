Salto con gli sci, ecco i sei azzurri che prenderanno parte ai Mondiali di Oberstdorf (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca ormai poco ai Mondiali di Salto con gli sci, in programma dal 24 febbraio al 6 marzo in quel di Oberstdorf (Germania). Saranno sei gli azzurri ai nastri di partenza, ovvero Daniel Moroder, Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Mercoledì 24 febbraio si partirà con le qualificazioni femminili dall’HS106, seguite dalla finale ventiquattro ore dopo. Stesso programma per la competizione maschile, con le qualificazioni venerdì 26 febbraio e la finale il giorno dopo. Domenica 28 febbraio sarà invece il turno della prova a squadre mista. L’impegno che metterà fine alla manifestazione sarà la gara a squadra maschile, schedulata domenica 7 marzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Manca ormai poco aidicon gli sci, in programma dal 24 febbraio al 6 marzo in quel di(Germania). Saranno sei gliai nastri dinza, ovvero Daniel Moroder, Francesco Cecon, Alex Insam e Giovanni Bresadola, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Mercoledì 24 febbraio si partirà con le qualificazioni femminili dall’HS106, seguite dalla finale ventiquattro ore dopo. Stesso programma per la competizione maschile, con le qualificazioni venerdì 26 febbraio e la finale il giorno dopo. Domenica 28 febbraio sarà invece il turno della prova a squadre mista. L’impegno che metterà fine alla manifestazione sarà la gara a squadra maschile, schedulata domenica 7 marzo. SportFace.

