Proteste in Myanmar | morta giovane manifestante ferita alla testa da un proiettile

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La donna di 20 anni che la scorsa settimana è stata colpitadurante le manifestazioni contro il golpe in. Lo ha annunciato l’ospedale nel quale era ricoverata. “Confermiamo che la morte” della“è avvenuta alle 11”, ha riferito un medico dell’ospedale nel quale era ricoverata aggiungendo che il suo corpo è stato già portato all’istituto di medicina legale per l’autopsia. Mya Thwate Thwate Khaing, questo il nome della ventenne, era stata colpita con unlo scorso 9 febbraio durante una procontro il golpe in Birmania a Naypyidaw, la capitale amministrativa. Un video della sparatoria, avvenuta nella capitale Nay Pyi Taw il 9 febbraio e condiviso sui social, è stato verificato ...

È morta Mya Thwe Thwe Khaing, la ventenne che era rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco alla testa durante le proteste contro il colpo di Stato in Myanmar, a Naipyidaw. Si tratta della prima vittima della repressione dei generali. La giovane era ricoverata in condizioni critiche, come scrive anche la Bbc. Da Hua Hin (Thailandia) Non si fermano le proteste contro il colpo di stato militare del 1° febbraio in Myanmar. E non si ferma neanche la brutale repressione contro i manifestanti. Negli ultimi giorni centinaia di migliaia di persone sono...