Maturità 2021: niente scritti e docenti interni (Di venerdì 19 febbraio 2021) Maturità 2021, l’annuncio del nuovo ministro dell’Istruzione Bianchi: “Maxi-orale con commissione di docenti interni e niente prove scritte” Non una tesina ma un elaborato ampio, “personalizzato”, concordato con il consiglio di classe. E poi un maxi-orale che si svilupperà sulle altre discipline. L’esame di Maturità 2021 sarà molto simile a quello dello scorso anno: nessuna prova scritta e commissione composta da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021), l’annuncio del nuovo ministro dell’Istruzione Bianchi: “Maxi-orale con commissione diprove scritte” Non una tesina ma un elaborato ampio, “personalizzato”, concordato con il consiglio di classe. E poi un maxi-orale che si svilupperà sulle altre discipline. L’esame disarà molto simile a quello dello scorso anno: nessuna prova scritta e commissione composta da… L'articolo Corriere Nazionale.

repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Scuola, si va avanti fino al 30 giugno. Maturità al via il 16 a lezioni in corso [di Corrado Zunino] - Corriere : Il ministro Bianchi: «Alla maturità niente scritti, ma un elaborato da discutere all’orale» - dariodivico : Fregonara intervista il ministro Bianchi: «Ecco la mia maturità: niente scritti ma un elaborato da discutere all’or… - giusmo1 : Scuola, si va avanti fino al 30 giugno. Maturità al via il 16 a lezioni in corso | Rep -