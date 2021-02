Masterchef Italia | le lacrime della concorrente Jia Bi | il suo discorso di addio dopo aver fallito la prova del panettone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Invention Test di ieri, in cui gli aspiranti chef di(ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand) hanno dovuto riutilizzare unproponendolo in una versione del tutto nuova e sorprendente, è stato fatale per Jia Bi. Ladi origini cinesi ma barese d’adozione ha dovuto togliere il grembiule ma, prima di abbandonare per sempre la cucina, ha fatto unin cui ha ringraziato tutti, dai giudici ai suoi avversari, provocando in loro una forte commozione. “Sono orgogliosa di essere la primadi, è una bellissima esperienza – ha detto Jia Bi – Ho imparato tante cose qui. Ringrazio i giudici, siete persone gentili e colte: incontrarvi di persona è stato un ...