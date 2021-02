Maria De Filippi parla di Gaia a Sanremo e fa una precisazione

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

De, in diretta su RTL 102.5, ospite della trasmissione Giletti 102.5 condotta da Massimo Giletti e Luigi Santarelli, svela come ha vissuto e come vive la pandemia. Anche le abitudini ...La gelosia, però, ci ha messo lo zampino, e ha mandato in crisi la coppia nata nel talent show diDe, che si sta avviando verso le fasi decisive, in attesa del serale (che dovrebbe ...Solo lo scorso anno a vincere Amici di Maria De Filippi è stata Gaia Gozzi. La giovane cantante come sappiamo negli ultimi mesi ha ottenuto un successo pazzesco, facendoci scatenare con le sue hit ...Maria De Filippi favorevole alla presenza del pubblico al teatro Ariston in occasione della settantunesima edizione del Festival di Sanremo ...