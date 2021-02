M5s verso la scissione. Crimi: “I dissidenti sono fuori” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Senatori e deputati a rischio espulsione dal M5s. Crimi: “I dissidenti sono fuori”. ROMA – Senatori e deputati a rischio espulsione dal M5s. Il voto in Parlamento sul Governo Draghi ha spaccato il Movimento e una cinquantina di esponenti potrebbero uscire definitivamente dal partito. La decisione definitiva spetta ai probiviri, ma Vito Crimi sta spingendo per arrivare in tempi brevi all’espulsione. Un braccio di ferro destinato a durare per diversi mesi. I dissidenti, infatti, sono pronti a fare ricorso per cercare di rimanere nel Movimento e cercare la scalata al direttorio. Probiviri spaccati La decisione sull’espulsione sta alimentando tensione all’interno del Movimento. Come riportato da La Repubblica, il provvedimento dovrà essere deciso da tre ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Senatori e deputati a rischio espulsione dal M5s.: “I”. ROMA – Senatori e deputati a rischio espulsione dal M5s. Il voto in Parlamento sul Governo Draghi ha spaccato il Movimento e una cinquantina di esponenti potrebbero uscire definitivamente dal partito. La decisione definitiva spetta ai probiviri, ma Vitosta spingendo per arrivare in tempi brevi all’espulsione. Un braccio di ferro destinato a durare per diversi mesi. I, infatti,pronti a fare ricorso per cercare di rimanere nel Movimento e cercare la scalata al direttorio. Probiviri spaccati La decisione sull’espulsione sta alimentando tensione all’interno del Movimento. Come riportato da La Repubblica, il provvedimento dovrà essere deciso da tre ...

