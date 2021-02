Lily of the Valley: profumo di primavera con MOGI Caffè e Alberta Florence (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è un vento nuovo. Sarà capitato ai più attenti – ma anche ai più curiosi, agli speranzosi, agli ottimisti, ai distratti colti di sorpresa e forse anche agli scettici – di avvertire un’aria diversa, alleggerita dal gelo invernale e delicatamente profumata. Che sia un’illusione nata dal nostro desiderio o realtà che a poco a poco si disvela, sembra che la primavera stia annunciando il suo arrivo, e con lei rinascita e cambiamento per chi la vorrà seguire, come sempre. E non è solo una questione di temperature – e poi, si sa, una rondine non fa mai primavera. È una questione di attitudine, postura e quel poco di speranza e coraggio che servono. Sull’onda di questa brezza MOGI Caffè presenta un progetto che racconta la primavera della creatività, l’energia che si sprigiona dagli incontri, la magia dei ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) C’è un vento nuovo. Sarà capitato ai più attenti – ma anche ai più curiosi, agli speranzosi, agli ottimisti, ai distratti colti di sorpresa e forse anche agli scettici – di avvertire un’aria diversa, alleggerita dal gelo invernale e delicatamente profumata. Che sia un’illusione nata dal nostro desiderio o realtà che a poco a poco si disvela, sembra che lastia annunciando il suo arrivo, e con lei rinascita e cambiamento per chi la vorrà seguire, come sempre. E non è solo una questione di temperature – e poi, si sa, una rondine non fa mai. È una questione di attitudine, postura e quel poco di speranza e coraggio che servono. Sull’onda di questa brezzapresenta un progetto che racconta ladella creatività, l’energia che si sprigiona dagli incontri, la magia dei ...

Nelidarojasb3 : RT @mirtaimperatori: @19marino74 @Nelidarojasb3 @HossainAnamika @debratankersle1 @heroldbarton @HumbleIndian @PatGrant7777 @Mellyssa57 @1hT… - mirtaimperatori : @19marino74 @Nelidarojasb3 @HossainAnamika @debratankersle1 @heroldbarton @HumbleIndian @PatGrant7777 @Mellyssa57… - angeledger : emily in paris: renovada dash e lily: renovada bridgerton: renovada fate: renovada the umbrella: academy - Think_movies : “The Tender Bar”: Lily Rabe sarà la protagonista del dramma diretto da George Clooney - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tender Bar: Lily Rabe nel cast del nuovo film di George Clooney -