Lazio | infortunio Radu | fuori tre settimane Inzaghi studia le soluzioni

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Stefanstaràdopo l’operazione per un’ernia inguinale: adesso al suo posto tocca a Musacchio Tre. È questo il tempo che servirà per rivedere in campo Stefan, ieri operato per un’ernia inguinale. Il difensore, spiega il Corriere dello Sport, dovrà stareper tutto questo tempo: salterà la sfida contro il Bayern e le altre gare di campionato contro Samp, Bologna, Torino e forse Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L’obiettivo diè quello di recuperarlo per la Champions League, al ritorno. Intanto, però, si scalda Musacchio. Il difensore sarà impiegato dal tecnico sul centro-sinistra. Leggi su Calcionews24.com

Stefan Radu starà fuori 3 settimane dopo l'operazione per un'ernia inguinale: adesso al suo posto tocca a Musacchio Tre settimane. È questo il tempo che servirà per rivedere in campo Stefan Radu, ieri ...Thomas Doll, ex centrocampista tedesco di Lazio e Amburgo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per presentare il match di martedì prossimo che metterà di fronte i ...