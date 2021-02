Juventus, ai box anche Chiellini: periodo nero per Pirlo (Di venerdì 19 febbraio 2021) La sconfitta patita contro il Porto nella serata di mercoledì avrebbe riportato alla luce tutte le lacune di una Juventus che si starebbe dimostrando ancora troppo fragile, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo il k.o. di San Siro subito contro l’Inter, i bianconeri avevano ripreso la marcia, inanellando una serie di risultati tutto sommato positivi, acquisiti con la disputa di match buoni sotto l’aspetto del rendimento e dell’atteggiamento. Al Do Dragao, invece, si è rivista la Juventus opaca dell’inizio di stagione, ma all’epoca vi erano le attenuanti della mancanza di un precampionato sufficientemente lungo per preparare la stagione e dell’inesperienza di Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, allenatore della JuventusTra i vari problemi a lui imputabili vi sono sicuramente una destrutturazione che ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) La sconfitta patita contro il Porto nella serata di mercoledì avrebbe riportato alla luce tutte le lacune di unache si starebbe dimostrando ancora troppo fragile, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo il k.o. di San Siro subito contro l’Inter, i bianconeri avevano ripreso la marcia, inanellando una serie di risultati tutto sommato positivi, acquisiti con la disputa di match buoni sotto l’aspetto del rendimento e dell’atteggiamento. Al Do Dragao, invece, si è rivista laopaca dell’inizio di stagione, ma all’epoca vi erano le attenuanti della mancanza di un precampionato sufficientemente lungo per preparare la stagione e dell’inesperienza di Andrea. Andrea, allenatore dellaTra i vari problemi a lui imputabili vi sono sicuramente una destrutturazione che ...

