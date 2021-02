Giorgetti, Totti e quella trattenuta di D’Incà. L’esordio di Draghi in aula (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi pensava che “SuperMario” Draghi entrasse nei palazzi della politica romana come un trattore si è dovuto in parte ricredere davanti al suo esordio alla Camera e al Senato per chiedere la fiducia. Perché in politica c’è palazzo e palazzo e i corridoi della Banca centrale europea (Bce) a Francoforte parlano un linguaggio e un rituale diverso da quelli dell’emiciclo italiano. Si intenda, il discorso del presidente del Consiglio ha ricevuto un plauso trasversale dalle forze politiche. E pure il premier ha avuto bisogno di qualche dritta degli “addetti ai lavori” per evitare scivoloni in aula. Come quando, racconta sul Corriere Francesco Verderami, è stato sul punto di applaudire l’intervento di un senatore. Dell’onorevole che si è guadagnato la stima di Draghi non si sa il nome. Si sa invece che è stato Giancarlo ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi pensava che “SuperMario”entrasse nei palazzi della politica romana come un trattore si è dovuto in parte ricredere davanti al suo esordio alla Camera e al Senato per chiedere la fiducia. Perché in politica c’è palazzo e palazzo e i corridoi della Banca centrale europea (Bce) a Francoforte parlano un linguaggio e un rituale diverso da quelli dell’emiciclo italiano. Si intenda, il discorso del presidente del Consiglio ha ricevuto un plauso trasversale dalle forze politiche. E pure il premier ha avuto bisogno di qualche dritta degli “addetti ai lavori” per evitare scivoloni in. Come quando, racconta sul Corriere Francesco Verderami, è stato sul punto di applaudire l’intervento di un senatore. Dell’onorevole che si è guadagnato la stima dinon si sa il nome. Si sa invece che è stato Giancarlo ...

