Firenze: rider cade dalla bici e viene investito, in codice rosso a Careggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Versa in gravi condizioni un rider rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,15 a Firenze, in piazza delle Cure L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Versa in gravi condizioni unrimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,15 a, in piazza delle Cure L'articolo prodaPost.

FirenzePost : Firenze: rider cade dalla bici e viene investito, in codice rosso a Careggi - iltirreno : L'incidente a Firenze. La Cgil: 'Non è ammissibile rischiare la vita per consegnare un panino' - OneDria : RT @roby800: - roby800 : - AnsaToscana : Incidenti stradali, cade bici e viene investito, grave rider. A Firenze, ricoverato in codice rosso all'ospedale di… -