Eni, Descalzi: “In anno più difficile, prova di grande forza” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Nell’anno più difficile nella storia dell’industria energetica, Eni ha dato prova di grande forza e flessibilità, rispondendo con prontezza allo straordinario contesto di crisi e progredendo nel processo irreversibile di transizione energetica. In pochi mesi abbiamo rivisto il nostro programma di spesa e minimizzato l’impatto sulla cassa della caduta del prezzo del greggio, aumentato la nostra liquidità e difeso la nostra solidità patrimoniale”. A dichiararlo è l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, esaminando i risultati del gruppo del 2020 e del quarto trimestre. “I risultati del quarto trimestre, con un prezzo del Brent a 44 $/barile sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, superano le aspettative del mercato a livello di utile operativo ed utile ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Nell’piùnella storia dell’industria energetica, Eni ha datodie flessibilità, rispondendo con prontezza allo straordinario contesto di crisi e progredendo nel processo irreversibile di transizione energetica. In pochi mesi abbiamo rivisto il nostro programma di spesa e minimizzato l’impatto sulla cassa della caduta del prezzo del greggio, aumentato la nostra liquidità e difeso la nostra solidità patrimoniale”. A dichiararlo è l’amministratore delegato di Eni, Claudio, esaminando i risultati del gruppo del 2020 e del quarto trimestre. “I risultati del quarto trimestre, con un prezzo del Brent a 44 $/barile sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, superano le aspettative del mercato a livello di utile operativo ed utile ...

BinaryOptionEU : RT '#Eni, #Descalzi: 'In anno più difficile, prova di grande forza' - lifestyleblogit : Eni, Descalzi: 'In anno più difficile, prova di grande forza' - - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Eni, #Descalzi: 'In anno più difficile, prova di grande forza' - GabriellaGaro14 : RT @24finanza: I conti Eni reggono l’impatto del Covid e del calo dei prezzi delle commodity. Descalzi: grande prova di forza e flessibilit… - camilo178 : RT @24finanza: I conti Eni reggono l’impatto del Covid e del calo dei prezzi delle commodity. Descalzi: grande prova di forza e flessibilit… -