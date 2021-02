El Internado | Las Cumbres su Amazon Prime dal 19 febbraio | coi camei di Blanca Suarez e Yon Gonzalez

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Debutta anche in Italia il 19il reboot El: Las, il nuovo format diVideo ispirato alla celebre serie spagnola di Antena 3 che spopolò nel mondo oltre dieci anni fa. Per l’occasione, sono tornati nei panni dei loro personaggi anchee Yon, due degli attori che più hanno fatto carriera dopo aver partecipato alla serie originale El: La Laguna Negra da giovanissimi. Ora i due attori appaiono ne El: Lasnei panni dei loro personaggi Julia e Iván per un piccolo cameo, in omaggio al format del 2007. Per loro si tratta della prima reunion dalla fine de Le Ragazze del Centralino, la prima serie spagnola di Netflix ...