Donna uccisa a Genova con trenta coltellate, confessa l'ex compagno: "L'ho uccisa io"

La tragedia in via Colombo, in pieno centro. L'uomo, Renato Scapusi, è stato fermato dalla polizia poco prima delle 23: stava per gettarsi da un muraglione non lontano dall'ospedale Galliera. In Questura l'ammissione

