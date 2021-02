Dalla Lidl ma senza dimenticare i dipendenti di Papino: il monito di ‘Città Aperta’ (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSia pure in controtendenza rispetto a quanto avviene anche a livello locale, con la crisi profonda delle attività economiche, e con numerosi esercizi commerciali che, causa Covid-19, o hanno già chiuso o sono costretti a lavorare a singhiozzo tra loockdown e aperture temporanee, nella giornata di ieri la Città ha visto l’apertura di una nuova struttura per la grande distribuzione presso il Centro Commerciale i Sanniti. Una nota catena di supermercati sbarca a Benevento, rilevando gli spazi ex Papino. E peró l’atmosfera di novità e di festa, che ieri si respirava alla inaugurazione, non può e non deve distogliere l’attenzione delle Istituzioni Locali e dei Sindacati Dalla sorte dei 20 dipendenti dell’ormai ex-Papino, per i quali, al momento, non è stata prospettata alcuna possibilità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSia pure in controtendenza rispetto a quanto avviene anche a livello locale, con la crisi profonda delle attività economiche, e con numerosi esercizi commerciali che, causa Covid-19, o hanno già chiuso o sono costretti a lavorare a singhiozzo tra loockdown e aperture temporanee, nella giornata di ieri la Città ha visto l’apertura di una nuova struttura per la grande distribuzione presso il Centro Commerciale i Sanniti. Una nota catena di supermercati sbarca a Benevento, rilevando gli spazi ex. E peró l’atmosfera di novità e di festa, che ieri si respirava alla inaugurazione, non può e non deve distogliere l’attenzione delle Istituzioni Locali e dei Sindacatisorte dei 20dell’ormai ex-, per i quali, al momento, non è stata prospettata alcuna possibilità di ...

m0thchris : stavo guardando il grande fratello come ogni lunedì e sono andata in bagno durante la pubblicità MA QUANDO SONO TOR… - laura_ceruti : RT @Habus_SL: @laura_ceruti Nel mio paese la LIDL ha dato in gratuitamente in uso alla AULSS la struttura che conteneva il vecchio punto ve… - Habus_SL : @laura_ceruti Nel mio paese la LIDL ha dato in gratuitamente in uso alla AULSS la struttura che conteneva il vecchi… - eurolex2015 : @fumolapippa sono l'ultimo grido della linea FashionShit della #Lidl.....dopo le scarpe......na scarpata in faccia.… - animairrequieta : @hazzassmile Hai un lidl vicino a te? Sono in vendita dalla prossima settimana a 5 euro -