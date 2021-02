Controlli su assembramenti: sanzionate 20 persone e chiusi due negozi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – Nell’ambito dei Controlli disposti dal Questore di Roma per garantire il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19, gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ieri sera dopo le 19 hanno notato, nel corso del pattugliamento in viale Antonio Ciamarra, diversi giovani assembrati tra loro, intenti a consumare bevande acquistate in prossimita’ di due diversi esercizi commerciali sulla stessa via. Le persone, 20, sono state identificate e sanzionate per la violazione delle norme antiCovid-19, cosi’ come i titolari dei due esercizi pubblici, con la prevista chiusura dell’attivita’ commerciale per 5 giorni. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – Nell’ambito deidisposti dal Questore di Roma per garantire il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19, gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, ieri sera dopo le 19 hanno notato, nel corso del pattugliamento in viale Antonio Ciamarra, diversi giovani assembrati tra loro, intenti a consumare bevande acquistate in prossimita’ di due diversi esercizi commerciali sulla stessa via. Le, 20, sono state identificate eper la violazione delle norme antiCovid-19, cosi’ come i titolari dei due esercizi pubblici, con la prevista chiusura dell’attivita’ commerciale per 5 giorni. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.

