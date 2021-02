(Di venerdì 19 febbraio 2021)non in regola, i Nas ne sequestrano altre 80mila 7 maggio 2020 La Finanza sequestra 36mila: non avevano il marchio CE 24 ottobre 2020 Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale ...

BeppeBo1961 : Borse e mascherine contraffatti, sequestrati quasi 8mila pezzi - magicaGrmente22 : Borse e mascherine contraffatti, sequestrati quasi 8mila pezzi - GiampScarante : RT @AteneoVeneto: Il #Gladiatore è deciso, vuole le #mascherine e le #borse con il logo dell'Ateneo Veneto. Nulla è così virale come la #cu… - TDSestieri : RT @AteneoVeneto: Il #Gladiatore è deciso, vuole le #mascherine e le #borse con il logo dell'Ateneo Veneto. Nulla è così virale come la #cu… - AteneoVeneto : Il #Gladiatore è deciso, vuole le #mascherine e le #borse con il logo dell'Ateneo Veneto. Nulla è così virale come… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse mascherine

BolognaToday

Sono stati così rintracciati e sequestrati oltre 1.200 accessori moda contraffatti, tra cuiriproducenti marchi o segni distintivi di altri noti brand (tra cui Tod'S, Salvatore ...... dove i militari hanno trovato in vendita 800 accessori moda risultati contraffatti:, ... Nelle perquisizioni sono stati sequestrati altri 1.200 accessori emoda contraffatti, anche ...Vi è mai capitato di svegliarvi la mattina e di essere assaliti da una irrefrenabile voglia di mettere i piedi fuori casa alla ricerca di «quel non so che» in grado di sconvolgere la vostra ben tracci ...Tra Bologna, Prato e Sesto Fiorentino, la GdF sequestra borse e accessori contraffatti. Trovata anche 6.500 mascherine con marchio CE falso ...