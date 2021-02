Barbara Palombelli co-conduttrice di Sanremo 2021

Leggi su zon

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è la quarta co-di: affiancherà il direttore artistico Amadeus nella serata del venerdì E poi, in mezzo ad esponenti del glamour a livello mondiale, cantanti e attrici, spunta il nome che non ti aspetti: stando a quanto scrivono Ansa e il sito di informazione televisiva TvBlog, saràad affiancare il direttore artistico Amadeus nel corso di una delle serate del Festival di, precisamente quella di venerdì 5 Febbraio., che è risultata essere laitaliana che è stata in onda per più ore lo scorso anno, è tout-court un volto della concorrenza Mediaset, ecco perchè la sua presenza in Rai sul palco dell’Ariston fa notizia: per il Biscione, conduce il ...