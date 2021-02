Armie Hammer: una carriera in stato di fermo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è molto parlato nell’ultimo mese di Armie Hammer e di come la sua carriera in ascesa abbia subito una battuta d’arresto. La causa sono i messaggi e le dichiarazioni che circolano da gennaio, e di cui parliamo qui. Se l’attore statunitense ha dovuto abbandonare due futuri progetti (Shotgun Wedding e The Offer), è anche vero che sarà probabilmente escluso dalle campagne di promozione dei suoi ultimi film. Ripercorriamo quindi la sua strada fino alla brusca sterzata. Henry Cavill e Armie Hammer in Operazione U.N.C.L.E.Primi passi in tv per Armie Hammer Classe 1986, molti di noi ricordano forse Hammer per aver partecipato ad alcune puntate di Gossip Girl, ormai 12 anni fa. L’anno successivo, nel 2010, aveva ottenuto un ruolo in The Social ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è molto parlato nell’ultimo mese die di come la suain ascesa abbia subito una battuta d’arresto. La causa sono i messaggi e le dichiarazioni che circolano da gennaio, e di cui parliamo qui. Se l’attore statunitense ha dovuto abbandonare due futuri progetti (Shotgun Wedding e The Offer), è anche vero che sarà probabilmente escluso dalle campagne di promozione dei suoi ultimi film. Ripercorriamo quindi la sua strada fino alla brusca sterzata. Henry Cavill ein Operazione U.N.C.L.E.Primi passi in tv perClasse 1986, molti di noi ricordano forseper aver partecipato ad alcune puntate di Gossip Girl, ormai 12 anni fa. L’anno successivo, nel 2010, aveva ottenuto un ruolo in The Social ...

