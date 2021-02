WORLD’S END CLUB in arrivo su Nintendo Switch (Di giovedì 18 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che WORLD’S End CLUB arriverà su Nintendo Switch™! La storia completa del Go-Getters CLUB sarà disponibile il 28 maggio 2021. La Limited Edition di WORLD’S End CLUB, disponibile per il pre-order sul NISA Europe Online Store, contiene la Deluxe Edition di WORLD’S End CLUB per Nintendo Switch™, la soundtrack completa “Anthem of Friendship” in digitale, l’art book “Go-Getters CLUB Yearbook”, la spilla “CLUB Leader’s Badge”, il supporto in acrilico “Endless Carousel” e una Collector’s Box. La Deluxe Edition, disponibile presso retailer selezionati, contiene WORLD’S End CLUB per ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 18 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare cheEndarriverà su™! La storia completa del Go-Getterssarà disponibile il 28 maggio 2021. La Limited Edition diEnd, disponibile per il pre-order sul NISA Europe Online Store, contiene la Deluxe Edition diEndper™, la soundtrack completa “Anthem of Friendship” in digitale, l’art book “Go-GettersYearbook”, la spilla “Leader’s Badge”, il supporto in acrilico “Endless Carousel” e una Collector’s Box. La Deluxe Edition, disponibile presso retailer selezionati, contieneEndper ...

