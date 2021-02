VIDEO Luna Rossa offesa in conferenza stampa. “Non avete onore, mancate di rispetto”. E su patron Bertelli… (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luna Rossa è stata pesantemente offesa da Tina Symmans, presidente di America’s Cup Events (ACE), durante la conferenza stampa di ieri sera. Nell’occasione, ACE si è dovuta inchinare al cospetto del sodalizio italiano, il quale ha voluto fare rispettare il regolamento della Prada Cup e tornare a gareggiare nell’ormai imminente weekend, senza dovere rinviare di una settimana come invece desiderava l’ente neozelandese. La donna ha lanciato rilevanti accuse a Team Prada Pirelli: “Da domenica abbiamo lavorato molto duramente per dare la possibilità al Challenger of Record (Luna Rossa, ndr) di dimostrare un po’ di onore e rispetto nei confronti di questo Paese (la Nuova Zelanda, ndr) e di ritardare la Prada Cup finché non avessimo avuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)è stata pesantementeda Tina Symmans, presidente di America’s Cup Events (ACE), durante ladi ieri sera. Nell’occasione, ACE si è dovuta inchinare al cospetto del sodalizio italiano, il quale ha voluto fare rispettare il regolamento della Prada Cup e tornare a gareggiare nell’ormai imminente weekend, senza dovere rinviare di una settimana come invece desiderava l’ente neozelandese. La donna ha lanciato rilevanti accuse a Team Prada Pirelli: “Da domenica abbiamo lavorato molto duramente per dare la possibilità al Challenger of Record (, ndr) di dimostrare un po’ dinei confronti di questo Paese (la Nuova Zelanda, ndr) e di ritardare la Prada Cup finché non avessimo avuto ...

