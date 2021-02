Truffa ai danni di Bobby Solo: Il furto che ha subito è incredibile (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il grande cantautore Bobby Solo , celebre in tutto il mondo, ha denunciato una Truffa subita che ha veramente dell’incredibile Bobby SoloIl noto cantautore Bobby Solo ha denunciato poche ore fa alla Procura di Napoli un presunto furto. Il soggetto del furto sembrerebbe essere una canzone, una tra i suoi più grandi successi: “Una lacrima sul viso“. Il furto sarebbe avvenuto a discapito dei diritti sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni, arrecando al cantante un danno di milioni e milioni di dollari. Tra le canzoni in questione anche i suoi più grandi successi, “Una lacrima sul viso” appunto e “Se piangi, se ridi”. Bobby Solo avrebbe denunciato ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il grande cantautore, celebre in tutto il mondo, ha denunciato unasubita che ha veramente dell’Il noto cantautoreha denunciato poche ore fa alla Procura di Napoli un presunto. Il soggetto delsembrerebbe essere una canzone, una tra i suoi più grandi successi: “Una lacrima sul viso“. Ilsarebbe avvenuto a discapito dei diritti sulle sue canzoni perpetrato per oltre 30 anni, arrecando al cantante un danno di milioni e milioni di dollari. Tra le canzoni in questione anche i suoi più grandi successi, “Una lacrima sul viso” appunto e “Se piangi, se ridi”.avrebbe denunciato ...

