Tottenham | Mourinho fa sul serio | «Ecco perchè voglio vincere l’Europa League»

Jose Mourinho fa sul serio con il suo Tottenham in Europa League: Ecco le dichiarazioni del tecnico dei londinesi sulla competizione Jose Mourinho fa sul serio e non vuole distrazioni in Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Tottenham. «Mi rifiuto di dirlo, perché se vinci questa competizione hai un posto in Champions, vinci un trofeo importante e giochi la Supercoppa. Ci sono tanti motivi per giocare seriamente, dimenticando la gara di domenica e godendosi ogni minuti che passeranno in campo».

