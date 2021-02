TikTok, accusa dai consumatori europei: “Mostra pubblicità occulta ai minori” (Di giovedì 18 febbraio 2021) TikTok mostrerebbe pubblicità occulta ai minori: questa una delle accuse alla piattaforma da parte dei consumatori europei. I dettagli della vicenda L’unione europea dei consumatori ha denunciato alla Commissione Europea la piattaforma di condivisione video TikTok. L’obiettivo principale è che si indaghi riguardo le attività di privacy, tutela dei minori e diritti degli utenti iscritti. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)mostrerebbeai: questa una delle accuse alla piattaforma da parte dei. I dettagli della vicenda L’unione europea deiha denunciato alla Commissione Europea la piattaforma di condivisione video. L’obiettivo principale è che si indaghi riguardo le attività di privacy, tutela deie diritti degli utenti iscritti. L'articolo proviene da Inews.it.

