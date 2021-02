Tari | avvisi di sospensione per chi aveva agevolazioni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) "Leggo inoltre di presunti2021 per gli stessi utenti: si parla, in questo caso, di atti amministrativi che non ci sono, dimenticando " evidentemente - che l'unico atto che potrà prevedere le ...

Umbria24 : Caso Tari, sospesi avvisi di pagamento: Comune di Terni studia soluzione da 176 mila euro - umbriaOn : #Terni, #conguagli #Tari e ‘taglio’ #agevolazioni a #categorie #svantaggiate: servono 176 mila euro. Intanto avvisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tari avvisi

Il Messaggero

... e le modalità operative da seguire per definire glidi accertamento Tasi,e IMU 2015, emessi nelle settimane scorse. Sottoscrivendo il protocollo le associazioni ed i soggetti di ..."L'amministrazione ha, alla fine, dichiarato che riparerà al proprio errore, relativo all'invio degliIMU,e TASI 2015, nella parte in cui essi prevedono anche sanzioni e interessi. Tuttavia, ha dichiarato che i termini per la richiesta di rimborso sono decaduti. Contrariamente a quanto ...Nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti non funzioni ormai da anni, tra la fine di ottobre e il mese di novembre del 2020 il Comune di Reggio Calabria invia nelle case dei reggini ...17 Febbraio 2021 12:23. Reggio Calabria, la nota di Luciano Surace #AmaReggio – Movimento di azione civica. “Nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti non funzioni ormai da anni, tra la fine di o ...