Sondaggi elettorali Tecnè: Draghi fa bene a Lega, male PD e M5S (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il governo Draghi mette le ali alla Lega mentre fa crollare Pd e Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica. La svolta europeista porta al Carroccio quasi un punto di consenso in più (23,9%). Pd e Movimento 5 Stelle, invece, pagano in termini di consenso l’arrivo di Draghi a Palazzo Chigi. I primi perdono nove decimi e calano al 19,3% i secondi crollano dell’1,1% al 13,1%. La coerenza in politica paga sempre. E infatti Fratelli d’Italia raccoglie i frutti della sua strategia. L’unico partito che ha detto no al presidente della Bce cresce di otto decimi al 17,4%. Rimanendo nel centrodestra, Forza Italia avanza piano e ora è sondata al 10,6%. Azione, data al 3,3%, supera La Sinistra scesa al 3%. Italia Viva scorge all’orizzonte ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il governomette le ali allamentre fa crollare Pd e Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dagli ultimiper Quarta Repubblica. La svolta europeista porta al Carroccio quasi un punto di consenso in più (23,9%). Pd e Movimento 5 Stelle, invece, pagano in termini di consenso l’arrivo dia Palazzo Chigi. I primi perdono nove decimi e calano al 19,3% i secondi crollano dell’1,1% al 13,1%. La coerenza in politica paga sempre. E infatti Fratelli d’Italia raccoglie i frutti della sua strategia. L’unico partito che ha detto no al presidente della Bce cresce di otto decimi al 17,4%. Rimanendo nel centrodestra, Forza Italia avanza piano e ora è sondata al 10,6%. Azione, data al 3,3%, supera La Sinistra scesa al 3%. Italia Viva scorge all’orizzonte ...

