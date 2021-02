Serie A, dove vedere la ventitreesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ventitreesima giornata partirà domani sera con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Domenica pomeriggio l’attesissimo derby fra Milan e Inter. Il ventitreesimo turno di Serie A è caratterizzato principalmente dal derby di Milano in programma domenica alle 15. Le due compagini milanesi si sfideranno in un match fondamentale per lo scudetto. La giornata scatterà domani sera con L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lapartirà domani sera con Fiorentina-Spezia e Cagliari-Torino. Domenica pomeriggio l’attesissimo derby fra Milan e Inter. Il ventitreesimo turno diA è caratterizzato principalmente dal derby di Milano in programma domenica alle 15. Le due compagini milanesi si sfideranno in un match fmentale per lo scudetto. Lascatterà domani sera con L'articolo NewNotizie.it.

