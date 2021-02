Sbarchi in Sardegna, altri 44 migranti. Deidda (FdI): “Impossibile votare un governo con la Lamorgese” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Proseguono senza sosta gli Sbarchi in Sardegna, dall’Algeria. Oltre 40 migranti sono infatti sbarcati nelle ultime ore. E quasi altrettanti sono in arrivo, secondo gli avvistamenti della guardia costiera. Le notizie di queste ore riportano una vera e propria invasione. A farsi portavoce dei cittadini sardi è rimasta ormai solo Fratelli d’Italia, con una nota del deputato Salvatore Deidda. Due Sbarchi in poche ore in Sardegna, un terzo in arrivo Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi: tre uomini e tre donne sono stati bloccati dai carabinieri in un parcheggio. Durante la notte le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno rintracciato due barchini con a bordo complessivamente 24 persone a largo delle coste di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Proseguono senza sosta gliin, dall’Algeria. Oltre 40sono infatti sbarcati nelle ultime ore. E quasi altrettanti sono in arrivo, secondo gli avvistamenti della guardia costiera. Le notizie di queste ore riportano una vera e propria invasione. A farsi portavoce dei cittadini sardi è rimasta ormai solo Fratelli d’Italia, con una nota del deputato Salvatore. Duein poche ore in, un terzo in arrivo Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi: tre uomini e tre donne sono stati bloccati dai carabinieri in un parcheggio. Durante la notte le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno rintracciato due barchini con a bordo complessivamente 24 persone a largo delle coste di ...

SecolodItalia1 : Sbarchi in Sardegna, altri 44 migranti. Deidda (FdI): “Impossibile votare un governo con la Lamorgese”… - HubertBrowns : RT @deidda: ?? #migranti: tra ieri ed oggi oltre 40 algerini sono approdati in #Sardegna. E @FratellidItalia dovrebbe appoggiare un Governo… - mlpedo1 : RT @deidda: ?? #migranti: tra ieri ed oggi oltre 40 algerini sono approdati in #Sardegna. E @FratellidItalia dovrebbe appoggiare un Governo… - laratta_enzo : RT @deidda: ?? #migranti: tra ieri ed oggi oltre 40 algerini sono approdati in #Sardegna. E @FratellidItalia dovrebbe appoggiare un Governo… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Proseguono senza sosta gli arrivi di #migranti sulle nostre coste. E' allarme sbarchi a #Lampedusa dove l'hotspot è al collasso… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi Sardegna Migranti, Deidda (FDI): proseguono gli sbarchi di algerini in Sardegna "Mentre in Parlamento il Governo dei 'migliori' - con la riconferma del Ministro Lamorgese e la sua fallimentare politica migratoria - sta per ottenere la fiducia, in Sardegna continuano gli sbarchi. Tra ieri ed oggi, infatti, oltre 40 algerini sono approdati a Porto Pino e sulle coste di Sant'Antioco, per poi essere collocati nel centro di accoglienza di Monastir. ...

Deidda: "Quaranta sbarchi in 2 giorni in Sardegna, no al Governo di Draghi e Lamorgese" L'articolo Deidda: "Quaranta sbarchi in 2 giorni in Sardegna, no al Governo di Draghi e Lamorgese" proviene da Casteddu On line .

Nuovo sbarco di migranti in Sardegna | Cagliari vistanet Olbia, nigeriano bloccato al porto: aveva ingerito 11 ovuli pieni di eroina OLBIA. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Olbia in servizio presso il Porto Isola Bianca hanno arrestato un cittadino nigeriano che trasportava eroina. L’uomo, un trentatreenne residente a Sassari e dimor ...

Deidda: “Quaranta sbarchi in 2 giorni in Sardegna, no al Governo di Draghi e Lamorgese” Il deputato Fdi: "Tra ieri ed oggi oltre 40 algerini sono approdati a Porto Pino e sulle coste di Sant’Antioco, per poi essere collocati nel centro di accoglienza di Monastir. E noi dovremmo appoggiar ...

"Mentre in Parlamento il Governo dei 'migliori' - con la riconferma del Ministro Lamorgese e la sua fallimentare politica migratoria - sta per ottenere la fiducia, incontinuano gli. Tra ieri ed oggi, infatti, oltre 40 algerini sono approdati a Porto Pino e sulle coste di Sant'Antioco, per poi essere collocati nel centro di accoglienza di Monastir. ...L'articolo Deidda: "Quarantain 2 giorni in, no al Governo di Draghi e Lamorgese" proviene da Casteddu On line .OLBIA. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Olbia in servizio presso il Porto Isola Bianca hanno arrestato un cittadino nigeriano che trasportava eroina. L’uomo, un trentatreenne residente a Sassari e dimor ...Il deputato Fdi: "Tra ieri ed oggi oltre 40 algerini sono approdati a Porto Pino e sulle coste di Sant’Antioco, per poi essere collocati nel centro di accoglienza di Monastir. E noi dovremmo appoggiar ...