Sanremo 2021, primo caso di Covid tra i concorrenti in gara: band in quarantena (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca pochissimo alla messa in onda di questa nuova edizione del Festival di Sanremo. Tante polemiche hanno investito la kermesse musicale negli ultimi mesi e per qualche tempo si è addirittura pensato che venisse rimandata al prossimo anno, ma così non è stato. Anzi, Amadeus e la sua squadra si sono anche battuti fino all’ultimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca pochissimo alla messa in onda di questa nuova edizione del Festival di. Tante polemiche hanno investito la kermesse musicale negli ultimi mesi e per qualche tempo si è addirittura pensato che venisse rimandata al prossimo anno, ma così non è stato. Anzi, Amadeus e la sua squadra si sono anche battuti fino all’ultimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - alberghisanremo : Sanremo: February 18, 2021 at 07:22AM Mostly Cloudy Oggi! Temperatura MAX: 13 e MINIMA:9 - zazoomblog : Sanremo 2021 test positivo al Covid per Conficconi (Extraliscio) - #Sanremo #positivo #Covid #Conficconi -