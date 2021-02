Sampdoria, Thorsby guida gli inamovibili: la classifica presenze di Ranieri (Di giovedì 18 febbraio 2021) Morten Thorsby guida la classifica delle presenze nel campionato 2020/21 alla Sampdoria: con lui Damsgaard, Ekdal e Augello Claudio Ranieri ha fatto ruotare tutti gli uomini messi a disposizione dalla dirigenza blucerchiata per il campionato 2020/21. Alla Sampdoria giocano (quasi) tutti, ma alcuni giocatori risultano inamovibili nello scacchiere del tecnico romano. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Sul podio dei calciatori con più presenze troviamo Morten Thorsby, Tommaso Augello, Mikkel Damsgaard e Albin Ekdal (21), seguiti a ruota da Jakub Jankto e Fabio Quagliarella (20) e al terzo gradino Maya Yoshida e Antonio Candreva (19). Incredibilmente quarto Gaston Ramirez (18), seguono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mortenladellenel campionato 2020/21 alla: con lui Damsgaard, Ekdal e Augello Claudioha fatto ruotare tutti gli uomini messi a disposizione dalla dirigenza blucerchiata per il campionato 2020/21. Allagiocano (quasi) tutti, ma alcuni giocatori risultanonello scacchiere del tecnico romano. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Sul podio dei calciatori con piùtroviamo Morten, Tommaso Augello, Mikkel Damsgaard e Albin Ekdal (21), seguiti a ruota da Jakub Jankto e Fabio Quagliarella (20) e al terzo gradino Maya Yoshida e Antonio Candreva (19). Incredibilmente quarto Gaston Ramirez (18), seguono ...

