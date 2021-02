Prada Cup | Ineos reagisce male | “È una vergogna | volevamo il pubblico alle regate”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)Uk ha reagito malissimo quando ha appreso che sabato 20 febbraio riprenderà la Finale dellaCup. I britannici sono sotto per 4-0 contro Luna Rossa dopo aver perso le quattrodisputate lo scorso weekend e speravano che la ripresa dell’atto conclusivo venisse rinviata di una settimana. Ben Ainslie e compagni avevano accolto favorevolmente la proposta di America’s Cup Events (ACE) di rinviare tutto al 26 febbraio, ma Luna Rossa ha voluto giustamente fare rispettare il regolamento che prevede la conclusione entro mercoledì 24 febbraio e il sodalizio italiano ha avuto ragione. La corazzata sponsorizzata dal colosso della chimica avrà dunque sei giorni in meno a disposizione per cercare di correre ai ripari e provare a ridurre il gap nei confronti di TeamPirelli. Il comunicato stampa diffuso da ...

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Segue la querelle a Auckland in lockdown 2, con Luna Rossa che vuol tornare a correre e neozelandesi e inglesi che spingono per un rinvio al 26 febbraio? Le regole però dicono che se lanon ...Sabato alle 16 (le 4 di notte in Italia) riprende la finale dellacon Luna Rossa in vantaggio 4 - 0 sugli inglesi di Ineos. Botta e risposta fra Ace e Luca Rossa (e il Challenger of record, ...Ineos Uk ha reagito malissimo quando ha appreso che sabato 20 febbraio riprenderà la Finale della Prada Cup. I britannici sono sotto per 4-0 contro Luna Rossa dopo aver perso le quattro regate disputa ...Luna Rossa è stata pesantamente attaccata dalla stampa neozelandese nella mattinata odierna, dopo che il sodalizio italiano aveva risposto picche alla richiesta di America's Cup Events (ACE) di rinvia ...